Bollette, Baldelli (Comm. consumatori): Bene interventi immediati, ma serve anche politica energetica

AgenPress. “Oltre agli interventi che il Governo sta realizzando nell’immediato per contenere gli aumenti in bolletta e che dovranno impegnare tutte le risorse necessarie a proteggere utenti e imprese salvaguardando le previsioni di ripresa economica, è necessario lavorare in una prospettiva più ampia che punti, in raccordo con l’Unione europea, a politiche industriali ed energetiche di maggior autonomia e diversificazione, in grado di garantire il più possibile imprese e consumatori”.

Lo afferma Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando i dati forniti oggi da Arera in audizione al Senato.