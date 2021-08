Borrell (Ue), parliamo con i talebani, hanno vinto. Sono come prima ma parlano meglio inglese

- Advertisement -

AgenPress – “Dovremo metterci in contatto con le autorità a Kabul, chiunque ci sia, i Talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo parlarci, per discutere ed evitare un disastro migratorio e una crisi umanitaria”, oltre che “evitare che torni il terrorismo”: lo ha detto l’alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio affari esteri.

“Non è questione di riconoscimento ma di avere a che fare con loro. Se vogliamo che i 400 del nostro staff locale raggiungano l’aeroporto dobbiamo parlare con i Talebani, altrimenti diventa difficile per loro arrivare in aeroporto”, ha detto Borrell. “Quindi dobbiamo confrontarci ma dobbiamo restare vigili sul rispetto degli impegni internazionali così come hanno fatto i governi afghani degli ultimi 15 anni. Mi sembra siano uguali a prima, ma parlano un inglese migliore”.