Bruxelles. Biden arriva al vertice Nato. Nuove sanzioni contro politici e oligarchi russi

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Bruxelles per i vertici di emergenza per rispondere alla guerra in Ucraina, una visita conseguente che arriva mentre l’Occidente continua a lottare su come interrompere l’invasione della Russia.

Biden si dirige a un breve incontro con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e scatta una foto di famiglia con altri leader della NATO, salutando il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il presidente francese Emmanuel Macron, tra gli altri.

Giovedì si terranno anche il Consiglio europeo e il G7.

Biden annuncerà sanzioni contro figure politiche e oligarchi russi durante i vertici, ha affermato la Casa Bianca, e prima degli incontri chiave di giovedì a Bruxelles, il governo degli Stati Uniti ha anche formalmente dichiarato che l’esercito russo ha commesso crimini di guerra in Ucraina.

Secondo il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki, Biden “discuterà gli sforzi di deterrenza e difesa in corso” durante il vertice della NATO e riaffermerà l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei suoi alleati della NATO.