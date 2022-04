Bucha. Zelensky, soldati russi sono diventati “macellai”. Sindaco, non perdoneremo mai il popolo russo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato i soldati russi di essere dei “macellai”, la stessa parola usata nei giorni scorsi dal presidente americano Joe Biden per il presidente russo Vladimir Putin.

In un videomessaggio ha definito le forze armate russe “assassini, torturatori, stupratori, saccheggiatori” e poi, rivolgendosi alle madri dei soldati russi e facendo riferimento a quanto avvenuto a Bucha, ha aggiunto: “Anche se avete cresciuto dei saccheggiatori, come possono essere diventati anche dei macellai?… Hanno ucciso deliberatamente e con soddisfazione”.

- Advertisement -

Dopo che sono emerse immagini di corpi di civili sparsi per le strade il sindaco Anatoliy Fedoruk ha detto che “non perdoneremo il popolo russo per le atrocità accadute qui.”

Ha detto che “metà della città è distrutta” e la città è ora impegnata “a passare da un piede di guerra a una vita in tempo di pace”.

Stanno lavorando per identificare i corpi dei civili uccisi a colpi di arma da fuoco, che secondo il sindaco Fedoruk “sono stati uccisi indiscriminatamente dagli occupanti russi. Molti di loro sono anziani”.

“Abbiamo l’impressione che gli occupanti russi abbiano ottenuto il via libera da Putin e Shoigu, il ministro della Difesa russo, per fare un safari in Ucraina, e non sono stati in grado di prendere Kiev, quindi hanno sfogato la loro frustrazione su Bucha e sul zone limitrofe”.

- Advertisement -

Circa 3.000 persone sono rimaste nella città, che di solito ha una popolazione di circa 500.000 abitanti, per il mese dell’occupazione russa, secondo il sindaco che ha anche deciso di rimanere. Erano tutti “testimoni degli eventi orribili”.

Il sindaco Fedoruk ha osservato che molti bambini e adolescenti sono stati vittime della carneficina, nonostante non costituissero “una minaccia” per le truppe russe. “Era impossibile non vedere che erano bambini, non vedere che una madre sta portando un bambino”.