Camera. Lega, Fdi ed ex M5s votano no al green pass. Salvini, non tutti trovano 24mila euro nella cuccia del cane

- Advertisement -

AgenPress – Claudio Borghi della Lega, Fdi e gli ex M5s hanno votato in commissione affari sociali della Camera alcuni emendamenti all’ultimo dl Covid che bocciano il green pass, emendamenti che non passano perché – come spiega lo stesso Borghi- c’era “una larga maggioranza trasversale a favore” della misura.

“Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti”, dice Matteo Salvini. “Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana, in un momento già economicamente difficile. Vediamo se PD e 5S voteranno a favore in Commissione. Non si tratta di essere no vax o no Green Pass – ho sia l’uno che l’altro – si tratta di aiutare milioni di italiani in difficoltà. Non tutti trovano 24.000 euro nella cuccia del cane”.