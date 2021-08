Capo di una ONG bielorussa che accusava regime Lukashenko trovato impiccato in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Un attivista bielorusso scomparso è stato trovato impiccato in un parco nella capitale ucraina Kiev, ha detto martedì la polizia, aggiungendo di aver aperto un’indagine per omicidio.

Vitaly Shishov, 26 anni, era a capo della Casa bielorussa in Ucraina, una ONG che aiuta i suoi compatrioti a fuggire dalla repressione in Bielorussia.

“Il cittadino bielorusso Vitaly Shishov, scomparso ieri a Kiev, è stato trovato oggi impiccato in uno dei parchi di Kiev, non lontano da dove viveva”, ha detto la polizia in una nota.

È stata aperta un’indagine per omicidio, hanno detto le autorità, aggiungendo che avrebbero seguito tutte le piste incluso un possibile “omicidio travestito da suicidio”.

Shishov è a capo della Casa bielorussa in Ucraina (BDU), con sede a Kiev, un’organizzazione che aiuta i bielorussi che cercano di fuggire dalla persecuzione. L’organizzazione li aiuta a trovare alloggio, lavoro e servizi legali.

L’uomo forte della Bielorussia Alexander Lukashenko ha represso ogni forma di dissenso da quando sono scoppiate le proteste di massa dopo le elezioni dello scorso anno, ritenute ingiuste dall’Occidente.

Molti bielorussi sono fuggiti, spesso nelle vicine Ucraina, Polonia e Lituania.

“Non c’è dubbio che si tratti di un’operazione pianificata dai cekisti per liquidare un bielorusso che rappresentava un vero pericolo per il regime”, ha affermato l’Ong in un comunicato, riferendosi agli agenti dei servizi di sicurezza.

L’attivista è andato a fare jogging a Kiev lunedì mattina, ma non è tornato e non è stato raggiunto con il suo cellulare.

Shishov si è trasferito nell’Ucraina filo-occidentale nell’autunno del 2020, dopo essersi unito alle proteste antigovernative in Bielorussia, e ha contribuito a stabilire la Camera bielorussa in Ucraina.