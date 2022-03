Carburante. Prezzo gasolio supera benzina. Sbarra (Cisl), tagliare accise ed Iva

- Advertisement -

AgenPress – Continuano gli aumenti sulla rete carburanti secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia nelle quali “la media nazionale” del gasolio “supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche Gpl e metano auto”.

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self – si legge – sale a 2,217 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro”.

“Bisogna tagliare pesantemente le accise e l’Iva sul carburante e bisogna sostenere le imprese e i comparti in difficoltà anche con un sostegno forte degli ammortizzatori sociali, pensiamo a una nuova riedizione della cassa integrazione gratuita”, ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine del tredicesimo congresso emiliano-romagnolo del sindacato oggi e domani a Bologna.

“Stiamo chiedendo al Governo e al Parlamento di valutare la necessità di uno scostamento di bilancio per liberare risorse destinate a sostenere le famiglie – ha aggiunto Sbarra – per il caro bollette bisogna mettere un tetto al prezzo dell’energia e del gas”.