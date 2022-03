Casa Bianca. Sanzioni agli oligarchi russi. Finanziare gli ucraini con proventi dei loro beni sequestrati

- Advertisement -

AgenPress – La Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni contro gli oligarchi russi. Si tratta di personaggi già finiti nel mirino dell’Unione europea, tra questi ci sarebbe anche Alisher Usmanov, il magnate dell’acciaio con una fortuna che si aggira attorno ai 15 miliardi di dollari già colpito dalle misure varate da Bruxelles tre giorni fa.

Il nuovo elenco di persone descritte come “compagni di Putin e i loro familiari” sarà tagliato fuori dal sistema finanziario statunitense, i loro beni negli Stati Uniti saranno congelati e la loro proprietà sarà bloccata dall’uso, secondo una scheda informativa del Casa Bianca.

Le sanzioni prendono di mira l’alleato di Putin Alisher Burhanovich Usmanov, “uno degli individui più ricchi della Russia”, secondo la Casa Bianca, e includerà il suo superyacht e il suo jet privato.

Gli Stati Uniti stanno anche sanzionando il portavoce di Putin Dmitry Peskov, che la Casa Bianca descrive come “un grande fornitore della propaganda di Putin”.

“Gli Stati Uniti e i governi di tutto il mondo lavoreranno per identificare e congelare i beni che le élite russe e i loro familiari detengono nelle nostre rispettive giurisdizioni: yacht, appartamenti di lusso, denaro e altri guadagni illeciti”.

Come parte di questo sforzo, un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi ha presentato giovedì un disegno di legge unico che autorizzerebbe l’amministrazione Biden a utilizzare i proventi dei beni sanzionati per aiutare l’Ucraina.

“In genere, i beni sanzionati vengono congelati, non confiscati in modo permanente, una salvaguardia adeguata in circostanze più normali”, ha affermato il rappresentante Tom Malinowski, che è co-sponsor della legislazione.

“Ma in questo caso straordinario, pensiamo che sarebbe giusto e opportuno utilizzare la ricchezza che ha sostenuto Putin per aiutare il Paese che sta distruggendo”.

Malinowski ha aggiunto che vedere gli appartamenti di lusso, le ville e gli yacht degli oligarchi sequestrati “darebbe una spinta enorme agli ucraini e ai russi che odiano Putin” in una guerra che è in parte definita dal morale.

Le persone che saranno soggette a sanzioni di blocco totale sono:

Nikolai Tokarev (insieme alla moglie Galina, alla figlia Mayya e alle sue due società immobiliari di lusso)

Boris Rotenberg (insieme a sua moglie Karina e ai suoi figli Roman e Boris)

Arkady Rotenberg (insieme ai suoi figli Pavel e Igor e alla figlia Liliya)

Sergei Chemezov (insieme a sua moglie Ekaterina, suo figlio Stanislav e la figliastra Anastasiya)

Igor Shuvalov (insieme alle sue cinque compagnie, sua moglie Olga, suo figlio Evgeny e la sua compagnia e jet, e sua figlia Maria e la sua compagnia)

Yevgeniy Prigozhin (insieme alle sue tre compagnie, sua moglie Polina, sua figlia Lyubov e suo figlio Pavel),

Peskov, l’addetto stampa di Putin

Alisher Usmanov (il suo superyacht, uno dei più grandi del mondo e appena sequestrato dal nostro alleato Germania, e il suo jet privato, uno dei più grandi aerei di proprietà privata della Russia)

Gli Stati Uniti imporranno anche restrizioni sui visti a 19 oligarchi e 47 dei loro familiari e stretti collaboratori, afferma il foglio informativo della Casa Bianca.

Ciò prenderà di mira oligarchi “noti per dirigere, autorizzare, finanziare, supportare in modo significativo o svolgere attività maligne a sostegno della politica estera destabilizzante della Russia”.

E il Dipartimento del Tesoro emetterà sanzioni anche sugli obiettivi di disinformazione. Ciò include la SDN Strategic Culture Foundation e i punti vendita associati Odna Rodyna, Rhythm of Eurasia e Journal Kamerton; fronte sud; SDN InfoRos; Nuova prospettiva orientale; Rivista Orientale; Mondo Unito Internazionale; e Geopolitica.

Designerà anche “26 individui con sede in Russia e Ucraina che svolgono ruoli centrali in queste organizzazioni, consentendo agli sforzi del governo della Federazione Russa di diffondere la disinformazione e influenzare le percezioni come parte della loro invasione dell’Ucraina”.