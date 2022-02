Centrodestra. Tajani, bisognerà rifondarlo prima delle prossime politiche. FI al governo per interesse Italia

- Advertisement -

AgenPress – “Il centrodestra non è un monolite né un partito unico, credo che il compito di Forza Italia sia di ancorare il centrodestra ai valori del popolarismo europeo, al garantismo, riformismo, atlantismo europeismo. Bisognerà lavorare, bisognerà rifondarlo prima delle prossime elezioni politiche perché con l’attuale sistema elettorale maggioritario, il centrodestra deve per forza essere coeso per offrire una prospettiva di governo, dal 2023 fino al 2050 mi auguro”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ospite di Rtl 102.5.

“Noi ci chiamiamo Forza Italia e abbiamo anteposto all’interesse di partito l’interesse dell’Italia, siamo entrati a far parte di un governo di unità nazionale per sconfiggere il coronavirus, non per fare un accordo politico con Pd e 5 Stelle, noi siamo alternativi alla sinistra ma quando c’è da salvare l’Italia e vita umane di nostri concittadini non possiamo tirarci indietro”, ha aggiunto commentando le parole di Giorgia Meloni che ha denunciato l’esistenza di “un problema politico” nella coalizione.

Sulla durata del governo Draghi, se debba concludersi con la fine dell’emergenza sanitaria o con la fine della legislatura, conclude che “l’emergenza è doppia, è sanitaria e la stiamo vincendo, ed è economica e quella economica non è ancora conclusa”.