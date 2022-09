Cernobbio. Zelensky, non possiamo permettere rischi nucleari. Ucraina pronta ad aumentare export elettricità verso l’Europa

- Advertisement -

AgenPress – “La protezione della centrale nucleare è una tutela contro il disastro nucleare”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in video collegamento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, dove si è riunito il gotha di economia, finanza e politica per discutere sulle sfide globali del futuro.

“Non possiamo permettere rischi nucleari. L’Ucraina è pronta ad aumentare l’export di elettricità verso l’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire alla situazione dell’energia in Europa”, ha aggiunto.

“Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’Italia”, ha proseguito. “Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi di elettricità dell’Italia. Inoltre l’Ucraina può diventare un green hub per l’Europa e sostituire le energie sporche della Russia. Abbiamo un grande potenziale per sviluppare le energie rinnovabili e l’idrogeno verde”.

“Spero di incontrare in Italia il premier Mario Draghi, ha dato molto sostegno al mio Paese, il suo impegno personale è stato molto apprezzato. Grazie per aver sostenuto la mia nazione, per l’accoglienza dei rifugiati e degli sfollati. Non lo dimenticheremo mai. Gloria all’Italia”Poco prima, il presidente aveva espresso gratitudine alle compagnie italiane. “Grazie alle aziende italiane interessate al mio Paese”.