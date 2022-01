Cina. Inaugurato il tunnel autostradale sottomarino più lungo del Paese. Solo 4 anni per la costruzione

- Advertisement -

AgenPress – Dopo quasi quattro anni di costruzione, il tunnel autostradale sottomarino più lungo della Cina è ora aperto al traffico veicolare.

Con una lunghezza di 10,79 chilometri (6,65 miglia), il tunnel Taihu si estende sotto il lago Taihu nella provincia orientale di Jiangsu, a circa 50 chilometri a est di Shanghai.

Secondo i funzionari del governo di Jiangsu, il tunnel è stato costruito con un costo di 9,9 miliardi di yuan (circa 1,56 miliardi di dollari). La costruzione è iniziata il 9 gennaio 2018.

Quindi, come si confronta il tunnel di Taihu rispetto alle sue controparti globali? Il tunnel autostradale in corso più lungo del mondo è il tunnel Ryfast a doppia strada in Norvegia, lungo 14,3 chilometri , che corre tra la città di Stavanger e il comune di Strand.

La porzione di tunnel sottomarino della Tokyo Bay Aqua-Line, un’autostrada per veicoli che viaggia sotto la baia di Tokyo, è di 9,6 chilometri.