Cina. Jacinda Ardern (Nuova Zelanda), sui diritti umani non siamo d’accordo

AgenPress – Il primo ministro Jacinda Ardern ha ribadito che le differenze tra la Nuova Zelanda e la Cina stanno diventando sempre più difficili da conciliare man mano che il ruolo di Pechino nel mondo cresce e cambia.

In un discorso al China Business Summit di Auckland, la sig.ra Ardern ha detto che ci sono cose su cui Cina e Nuova Zelanda “non sono d’accordo, non possono e non saranno d’accordo”, ma ha aggiunto che queste differenze non devono definire la loro relazione.

“Non sarà sfuggito all’attenzione di nessuno che mentre il ruolo della Cina nel mondo cresce e cambia, le differenze tra i nostri sistemi – e gli interessi e i valori che modellano quei sistemi – stanno diventando sempre più difficili da conciliare”, ha aggiunto Ardern.

“Questa è una sfida che noi, e molti altri paesi nella regione dell’Indo Pacifico, ma anche in Europa e in altre regioni, stiamo affrontando”.

Dobbiamo riconoscere che ci sono alcune cose su cui Cina e Nuova Zelanda non sono, non possono e non saranno d’accordo”, ha detto. “Questo non deve alterare il nostro rapporto, è solo un dato di fatto”,

La Cina, il più grande partner commerciale della Nuova Zelanda, ha accusato i Cinque Occhi di allearsi contro la Cina rilasciando dichiarazioni su Hong Kong e sul trattamento degli

Ardern ha detto che la Nuova Zelanda continuerà a parlare del genocidio deli uiguri nello Xinjiang.

La gestione delle relazioni con la Cina non sarà sempre facile e “non ci possono essere garanzie”, ha aggiunto Ardern.

“Ci auguriamo che anche la Cina consideri nel proprio interesse fondamentale agire nel mondo in modi coerenti con le sue responsabilità in quanto potenza in crescita, anche come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.