Cina. Stretta sui videogiochi. I giovani possono giocare solo tre ore a settimana

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha vietato ai minori di 18 anni di giocare ai videogiochi per più di tre ore alla settimana, un rigoroso intervento sociale che si è ritenuto necessario per staccare la spina a una crescente dipendenza da ciò che una volta ha descritto come ” oppio spirituale”.

Le nuove regole fanno parte di un importante cambiamento da parte di Pechino per rafforzare il controllo sulla sua società e sui settori chiave della sua economia, tra cui tecnologia, istruzione e proprietà, dopo anni di crescita incontrollata.

Le restrizioni, che si applicano a qualsiasi dispositivo, compresi i telefoni, sono un duro colpo per un’industria globale dei giochi che si rivolge a decine di milioni di giovani giocatori nel mercato più redditizio del mondo.

Limitano i minori di 18 anni a giocare per un’ora al giorno – dalle 20:00 alle 21:00 – solo il venerdì, il sabato e la domenica, secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua. Possono anche giocare per un’ora, allo stesso tempo, nei giorni festivi.

“Gli adolescenti sono il futuro della nostra patria”, ha detto Xinhua citando un anonimo portavoce della NPPA. “La tutela della salute fisica e mentale dei minori è legata agli interessi vitali delle persone, e riguarda la coltivazione delle giovani generazioni nell’era del ringiovanimento nazionale”.

Alle società di gioco sarà vietato fornire servizi ai minori in qualsiasi forma al di fuori degli orari stabiliti e devono assicurarsi di aver messo in atto sistemi di verifica del nome reale, ha affermato il regolatore, che sovrintende al mercato dei videogiochi del paese.

In precedenza, la Cina aveva limitato il periodo di tempo in cui i minori di 18 anni potevano giocare ai videogiochi a 1,5 ore in qualsiasi giorno e a tre ore nei giorni festivi in ​​base alle regole del 2019.

Le nuove regole sono diventate rapidamente uno degli argomenti più discussi su Weibo, la risposta della Cina a Twitter. Alcuni utenti hanno espresso sostegno per le misure, mentre altri si sono detti sorpresi di quanto fossero drastiche le regole.

“Questo è così feroce che sono completamente senza parole”, ha detto un commento che ha ricevuto oltre 700 Mi piace.

Altri hanno espresso dubbi sul fatto che le restrizioni possano essere applicate. “Utilizzeranno solo i dati di accesso dei loro genitori, come possono controllarli?” chiese uno.

Il mercato dei giochi cinese genererà circa 45,6 miliardi di dollari di entrate nel 2021, davanti agli Stati Uniti, secondo la società di analisi Newzoo.

Secondo i media statali, circa il 62,5% dei minori cinesi gioca spesso online e il 13,2% degli utenti minorenni di giochi per dispositivi mobili utilizza giochi per dispositivi mobili per più di due ore al giorno nei giorni lavorativi.

Le società di gioco sono state nervose nelle ultime settimane poiché i media statali hanno criticato la dipendenza dal gioco tra i giovani, segnalando un giro di vite normativo.

Un media statale ha descritto i giochi online come “oppio spirituale” questo mese e ha citato “Honor of Kings” di Tencent in un articolo che chiedeva più freni al settore, battendo le quote della più grande azienda di gioco del mondo per fatturato.