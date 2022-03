Cina. Wang Yi, la Croce rossa invierà aiuti all’Ucraina. L’amicizia con la Russia è solida come una roccia

- Advertisement -

AgenPress – La Croce Rossa cinese fornirà aiuti umanitari all’Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, che ha ribadito l’invito a proseguire i colloqui diplomatici.

In un lungo discorso di politica estera a Sydney , Morrison ha affermato che la Cina ha ripetutamente parlato del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale.

Wang Yi, parla di “amicizia duratura” con la Russia, un’amicizia che è ‘solida come una roccia’, affermando che i due Paesi contribuiscono a portare “pace e stabilità” nel mondo”. Parlando in una conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Parlamento, Wang ha aggiunto che “la relazione Cina-Russia non è apprezzata per la sua indipendenza. Si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte”. I due Paesi “manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era”.

Le parole di Yi arrivano poche ore dopo che il primo ministro australiano Scott Morrison ha esortato la Cina a denunciare la Russia.

“Spetta alla Cina, in questo punto cardine della storia, dimostrare che queste sono più che semplici parole”, ha affermato Morrison, aggiungendo che “nessun Paese avrebbe un impatto maggiore sulla Russia della Cina”.

Finora, il governo cinese non ha né condannato né perdonato la guerra della Russia all’Ucraina e si è persino astenuto dal definirla una “invasione” in primo luogo.

Ma all’inizio di questa settimana, Yi ha segnalato che la Cina era pronta a svolgere un ruolo nella mediazione di un cessate il fuoco.