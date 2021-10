Clima. Draghi, impegno su emissioni zero è più verso il 2050. Obiettivo 1,5 gradi riconosciuto valido

- Advertisement -

AgenPress – “Si sarebbe preferito che tutti i Paesi avessero confermato” la deadline “del 2050” per le emissioni zero “ma secondo me gradualmente ci si arriverà”. Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del G20.

“Rispetto alla situazione precedente, l’impegno è un pochino più verso il 2050 oggi nel linguaggio del comunicato. Non è preciso, ma prima era assente. C’è stato uno spostamento con un linguaggio più ricco di speranza anche da parte dei Paesi che fino ad oggi avevano detto no”, ha detto Draghi rispondendo ad una domanda sulla deadline per le zero emissioni che il comunicato del G20 prevede “entro o attorno la metà del secolo”.

- Advertisement -

Sul clima “il senso di urgenza c’è ed è stato condiviso da tutti e si vede nel fatto che l’obiettivo dell’1,5 gradi è stato riconosciuto come scientificamente valido. C’è stato anche un impegno a non intraprendere politiche di emissioni che vadano contro il trend che tutti si sono impegnati ad osservare fino al 2030.

Si può pensare che questo impegno venga mantenuto. Dopo Parigi le emissioni sono aumentate, soprattutto dopo il Covid. C’è una certa preoccupazione e occorre ora dimostrare credibilità attuando le promesse fatte”.