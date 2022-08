Codacons: caro-benzina modifica abitudine degli italiani

- Advertisement -

AgenPress. I dati sui consumi di carburante diffusi oggi da Unem attestano per il Codacons le modifiche nelle abitudini degli italiani, con i cittadini che, a fronte dei maxi aumenti dei listini di benzina e gasolio, hanno ridotto l’uso dell’automobile.

“Gli italiani lasciano sempre più spesso l‘auto privata a casa e preferiscono muoversi ricorrendo a mezzi di trasporto alternativi e più economici – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un cambiamento dimostrato non solo dalla riduzione dei consumi di carburante, ma anche dalla crescita delle vendite di bicilette, monopattini, e-bike registrata negli ultimi mesi, e l’incremento del ricorso a mezzi in sharing in tutte le città della penisola”.

“I cittadini, così come sta avvenendo in diversi comparti a partire dall’alimentare, reagiscono ai prezzi fuori controllo diminuendo laddove possibile i consumi, in modo da difendersi dai rincari e salvare i bilanci familiari” – conclude Rienzi.