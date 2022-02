Codacons su bollette, decreto è “elemosina”

DA GOVERNO CI SI ASPETTAVA DI PIU’

IVA E IMPOSTE SU BOLLETTE VANNO AZZERATE PER TUTTO IL 2022

AgenPress. I 5,5 miliardi di euro destinati dal Governo a famiglie e imprese col Decreto Bollette sono per il Codacons una “elemosina” che non risolve il problema del caro-energia e non eviterà una nuova stangata per consumatori e attività produttive. Lo afferma l’associazione dei consumatori, che boccia le misure varate oggi dall’esecutivo.

“Dal Governo ci si aspettava decisamente di più, e uno stanziamento di risorse così esiguo non eviterà un nuovo maxi-aumento delle bollette in occasione del prossimo aggiornamento trimestrale delle tariffe – spiega il presidente Carlo Rienzi – Oggi migliaia di imprese rischiano di chiudere i battenti non potendo affrontare costi energetici così elevati, e il caro-energia sta producendo effetti disastrosi sui prezzi al dettaglio, con rincari a cascata in tutti i settori e una impennata dell’inflazione che impoverisce le famiglie e riduce i consumi”.

“A fronte di tale situazione i 5,5 miliardi di euro che il Governo ha deciso di stanziare per il prossimo trimestre risultano del tutto insufficienti, e per salvare le imprese dal fallimento e le famiglie da una crisi nerissima, l’Iva e le imposte che gravano sulle bollette di luce e gas non vanno ridotte, ma azzerate del tutto per l’intero 2022” – conclude Rienzi.