Colin Powell, primo segretario di stato americano nero, muore per complicazioni da Covid-19

- Advertisement -

“Il generale Colin L. Powell , ex segretario di Stato americano e presidente del Joint Chiefs of Staff, è morto questa mattina a causa di complicazioni da Covid 19″, ha scritto la famiglia Powell su Facebook, sottolineando che era completamente vaccinato .

“Abbiamo perso un marito straordinario e amorevole, padre, nonno e un grande americano”.

Powell era un soldato professionista distinto e pionieristico la cui carriera lo ha portato dal servizio di combattimento in Vietnam a diventare il primo consigliere per la sicurezza nazionale nera durante la fine della presidenza di Ronald Reagan e il più giovane e primo presidente afroamericano dei capi di stato maggiore congiunti sotto il presidente George HW Cespuglio.

La sua popolarità nazionale è aumentata in seguito alla vittoria della coalizione guidata dagli Stati Uniti durante la Guerra del Golfo, e per un certo periodo a metà degli anni ’90, è stato considerato uno dei principali contendenti per diventare il primo presidente nero degli Stati Uniti. Ma la sua reputazione sarebbe stata macchiata per sempre quando, in qualità di primo segretario di stato di George W. Bush, ha spinto l’intelligence difettosa davanti alle Nazioni Unite per sostenere la guerra in Iraq, che in seguito avrebbe chiamato una “macchia” sul suo curriculum.