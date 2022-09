Conte: “Ad oggi nessuna soluzione comune protegge i cittadini e le imprese contro crisi e carobollette”

- Advertisement -

AgenPress . Oggi tutti scoprono che per rispondere all’emergenza che impatta su famiglie e imprese con bollette insostenibili serve un Recovery Fund, sul modello dei 209 miliardi ottenuti dal mio Governo in Europa per la pandemia nel 2020.

Ora anche il Fondo Monetario internazionale individua questa soluzione. Noi lo diciamo al Governo Draghi dal febbraio scorso, ma l’Italia per mesi non è riuscita a imporre questa priorità. In queste ore apprendiamo che Germania e Francia hanno lavorato per via bilaterale e approntato una soluzione che taglia completamente fuori il nostro Paese: si scambieranno nel reciproco interesse gas contro energia elettrica.