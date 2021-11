Conte, M5s non andrà più in RAI. Formigli, andranno tutti a Piazzapulita su La7? Gli ospiti li decidiamo noi…..

- Advertisement -

AgenPress – “Ma non dovevano essere i Cinque Stelle il movimento che spingeva per far uscire i partiti dalla Rai? Con queste dichiarazioni accettano l’idea della lottizzazione, è l’ufficializzazione del manuale Cencelli da parte di Conte. Non c’era mai stata una dichiarazione così netta di accettazione della logica della spartizione. Cioè dicono apertamente di essere stati usurpati perché una o due poltrone spettavano a loro. E’ deprimente sentire un’affermazione così smaccata”.

Così Corrado Formigli commenta così le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Rai.

“Penso anche – sottolinea ancora – che sia pericoloso dire che non andranno più in Rai. Mai dire mai… poi saranno costretti a spiegare il motivo per cui ritornano”. Ora i rappresentanti del Movimento 5 Stelle andranno tutti a Piazzapulita su La7? “Gli ospiti li decidiamo noi – risponde Formigli – non si presentano alla porta quando vogliono loro”.