Cop26. Accordo per stop deforestazione. von der Leyen: “1 mld di euro per l’Impegno globale sulle foreste”

AgenPress – Oltre cento leader del mondo, che guidano i Paesi ospitanti l’86% delle foreste del globo, si sono impegnati a stroncare la deforestazione entro il 2030, mettendo sul tavolo impegni finanziari (che comprendono anche investimenti privati) per un ammontare di 19,2 miliardi di euro.

La presidente della Commissione europea ha annunciato “un miliardo di euro per l’Impegno globale sulle foreste. Questo include 250 milioni di euro per il bacino del Congo”.

“I consumatori europei ci stanno dicendo sempre più chiaramente che non vogliono consumare prodotti che sono causa di deforestazione o degradazione delle foreste. Per questo presenteremo presto un regolamento per affrontare la deforestazione” che ha come fine le produzioni per l’Ue. Lavoreremo su questo “in stretta partnership con i Paesi produttori, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

“E’ in questo contesto – ha annunciato – che la Commissione europea darà un miliardo di euro all’Impegno globale per le foreste (Global forest pledge) e 250 milioni in modo specifico per il bacino del Congo”.

La leader europea ha firmato firmato per l’Ue la dichiarazione e la road map per le foreste, l’agricoltura ed il commercio di commodity. L’Ue è più che pronta a impegnarsi con tutti i partner e le istituzioni internazionali per giungere a un quadro globale per la determinazione del prezzo del carbonio”.

“Sappiamo quanto sia importante fare la nostra parte in casa: dobbiamo ridurre l’impronta dei consumi dell’Ue su terreni e foreste di tutto il mondo. Gli elettori e i consumatori europei ce lo stanno rendendo sempre più chiaro: non vogliono acquistare prodotti responsabili della deforestazione o del degrado forestale”, ha aggiunto.

“Ecco perché ci sarà presto una proposta di regolamento per affrontare la deforestazione globale provocata dall’Ue. Materie prime e prodotti immessi sul nostro mercato non devono portare alla deforestazione”, ha annunciato la leader dell’esecutivo europeo.