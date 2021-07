- Advertisement -

AgenPress. La televisione statale della Corea del Nord ha mandato in onda un’intervista ad un cittadino in cui esprimeva preoccupazione per la salute di Kim Jong-un.

La stessa emittente evidenziava una “significativa perdita di quantità di peso” del segretario generale e faceva notare un cinturino dell’orologio inusualmente troppo stretto.