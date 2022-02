Corea del Sud. Blocco pagamenti Swift contro alcune banche russe. Invio aiuti umanitari all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – La Corea del Sud vieterà le esportazioni di materiali strategici in Russia e si unirà allo sforzo internazionale per bloccare alcune banche russe dal sistema di pagamenti globali SWIFT, ha affermato lunedì il ministero degli Esteri del paese.

Il ministero non ha rivelato quali materiali strategici chiave sarebbero stati soggetti a divieti di esportazione, ma ha affermato di aver notificato agli Stati Uniti la sua decisione tramite un canale diplomatico.

La decisione se vietare anche le esportazioni di materiali non strategici, inclusi semiconduttori ed elettronica, sarà presa “il prima possibile”, ha aggiunto il ministero che ha anche confermato che la Corea del Sud spingerà per un rilascio aggiuntivo di riserve petrolifere strategiche per stabilizzare il mercato energetico internazionale, prima di rivedere ulteriormente altre misure, come la rivendita di gas naturale liquefatto all’Europa.

La Corea del Sud aumenterà il suo sostegno umanitario all’Ucraina cooperando con la comunità internazionale e inviando equipaggiamenti militari non letali, ha affermato il ministero.