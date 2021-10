Corea Nord. Lanciato missile a largo della costa orientale. Il terzo in un mese

- Advertisement -

La Corea del Nord ha lanciato un missile presumibilmente a corto raggio nelle acque al largo della costa orientale della penisola coreana, secondo le dichiarazioni dei funzionari sudcoreani, poche ore prima che Seoul lanciasse un nuovo sottomarino.

Il missile è stato lanciato intorno alle 6:40 ora locale di martedì 28 settembre, hanno dichiarato i capi di stato maggiore sudcoreani in una nota, aggiungendo che l’esercito sudcoreano sta “mantenendo una posizione di prontezza” per potenziali “lanci aggiuntivi”.

In un briefing martedì, il portavoce del ministero della Difesa della Corea del Sud, Boo Seung-chan, ha affermato che il test di Pyongyang è “deplorevole per essere accaduto in un momento in cui la stabilità politica nella penisola coreana è molto critica”.

Il comando indo-pacifico dell’esercito americano alle Hawaii ha affermato che si stava consultando con alleati e partner sul test nordcoreano.

“Mentre abbiamo valutato che questo evento non rappresenta una minaccia immediata per il personale o il territorio degli Stati Uniti, o per i nostri alleati, il lancio di missili evidenzia l’impatto destabilizzante del programma di armi illecite (della Corea del Nord)”, hanno detto le forze armate statunitensi.

A Pyongyang è vietato testare missili balistici e armi nucleari secondo il diritto internazionale. I precedenti test di questo tipo sono stati accolti con disprezzo internazionale e sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.