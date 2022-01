Corea Sud. Il candidato democratico Jae-myung, promette cure contro caduta capelli in cambio voti

- Advertisement -

AgenPress – Il candidato alla presidenza del partito al governo della Corea del Sud ha acceso un dibattito questa settimana dopo aver proposto di consentire all’assicurazione sanitaria pubblica di coprire il trattamento contro la caduta dei capelli, alimentando sia gli applausi di alcuni elettori che le critiche sulla sua agenda populista.

Lee Jae-myung, il portabandiera del Partito Democratico, ha fatto la promessa, dicendo che quasi 10 milioni di persone soffrono di caduta dei capelli, ma molti di loro ordinano farmaci dall’estero o ricorrono a farmaci per la prostata come alternativa a causa degli elevati costi di trattamento.

La sua proposta ha suscitato risposte esplosive da parte di alcune persone, con un video clip di 15 secondi in cui Lee ha fatto una parodia di uno spot pubblicitario per la caduta dei capelli dicendo che è il miglior candidato per “i tuoi capelli”, che circola ampiamente e genera parodie sui social media.