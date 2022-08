Covid-19. Hong Kong emette codici QR rossi per i positivi, codici ambra per gli arrivi internazionali

- Advertisement -

AgenPress – Ai residenti di Hong Kong infettati da Covid-19 sono stati emessi codici QR rossi tramite l’app di tracciamento dei contatti del governo, poiché il governo ha lanciato martedì una “funzione avanzata del pass per i vaccini”.

Secondo una dichiarazione pubblicata lunedì sera, il codice rosso “sarà applicabile a tutti i casi confermati, comprese le persone in isolamento domiciliare e le persone in strutture di isolamento della comunità”. Rimarrà al suo posto per tutto il periodo di isolamento, diventando blu una volta che si saranno ripresi dal virus.

Inoltre, agli arrivi internazionali è stato emesso un codice ambra, che durerà fino a quando non avranno completato la loro “sorveglianza medica”. Il codice ambra è stato tra le nuove misure introdotte lunedì mattina dall’amministratore delegato John Lee, incluso il taglio del periodo di quarantena dell’hotel a tre giorni .

I viaggiatori che entrano in città dalla Cina continentale o da Macao, il cui periodo di quarantena domestica è stato ridotto a tre giorni, non riceveranno un codice ambra né avranno alcuna restrizione ai loro movimenti dopo il periodo di isolamento iniziale.

I titolari del codice Amber possono andare al lavoro o a scuola, ma non possono visitare ristoranti, palestre, bar o altri luoghi che “controllano attivamente” i pass per i vaccini delle persone. È inoltre vietato loro di visitare ospedali, case di cura per anziani e altre strutture sanitarie.

Tuttavia, le restrizioni non si applicano se i titolari del codice ambra sono dipendenti o studenti di questi locali. Possono inoltre accedere alle strutture sanitarie se richiedono un consulto o un trattamento medico.

Il governo ha annunciato l’introduzione di codici colorati progettati per limitare la circolazione dei residenti a seconda del loro stato di Covid-19 il mese scorso. Un sistema simile è stato introdotto nella Cina continentale nel 2020 e sono state espresse preoccupazioni sul fatto che i codici possano essere utilizzati come strumento per reprimere proteste e dissidenti.

Nel giugno di quest’anno, le autorità avrebbero impedito ai clienti bancari scontenti di recarsi a una protesta a Zhengzhou, nell’Henan, contro il congelamento dei prelievi bancari, trasformando in rosso i loro codici sanitari.

A luglio, Lee ha affermato che le misure saranno utilizzate solo contro l’epidemia: “Se qualcuno cerca di creare problemi su questo aspetto, posso dirti che questa non è la verità e il pubblico non dovrebbe crederci”.

Parlando alla radio commerciale martedì mattina, il segretario alla salute Lo Chung-mau ha affermato che le persone con codici color ambra non possono togliersi le maschere al lavoro.

“Pertanto, se devono mangiare, devono mangiare da soli in un posto senza altre persone, per ridurre il rischio di trasmissione”.

I locali sono stati invitati ad aggiornare la loro app scanner Vaccine Pass prima di venerdì e ad assicurarsi che tutti i dispositivi installati con essa avessero una connessione Internet attiva prima del 23 agosto, ha affermato l’Health Bureau nella sua dichiarazione di lunedì.

L’app scanner aggiornata sarà in grado di distinguere tra coloro che hanno un codice rosso o ambra anche se non hanno aggiornato la loro app LeaveHomeSafe o hanno solo la versione cartacea del loro Pass Vaccino.

Prima di ciò, i locali sono tenuti a “ispezionare visivamente il pass vaccinale degli utenti per quanto possibile” al fine di garantire che i titolari di codice rosso o ambra non entrino.

Dopo aver annunciato lunedì il periodo di quarantena ridotto in hotel, gli arrivi che hanno trascorso almeno tre notti in un hotel di quarantena designato possono tornare a casa se hanno restituito un risultato negativo su un test di reazione a catena della polimerasi.

Martedì Hong Kong ha registrato 4.045 nuove infezioni da Covid-19, di cui 262 importate. La città ha riportato un totale di 1.389.282 casi e 9.547 decessi correlati a lunedì.