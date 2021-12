Covid, Alternativa: Nuova circolare Miur su contagi è balletto indecoroso e senza senso

- Advertisement -

AgenPress. “Con l’aumento dei contagi in età scolastica, il governo fa l’ennesimo passo del gambero all’interno di un indecoroso balletto. Con una circolare del Miur e del Ministero della Salute si sospende provvisoriamente il programma di sorveglianza con testing e si torna alla quarantena per tutti i contatti stretti o anche per l’intera classe in caso di anche un solo studente o docente positivo.

Sconfessando la decisione adottata solo un mese fa, quando il Miur aveva introdotto lo screening per i contatti stretti. Ora il gambero Bianchi torna indietro reintroducendo una quarantena quando non c’è nemmeno un valido motivo epidemiologico per mandare tutti gli studenti in Dad per un solo caso positivo”.

Lo affermano i parlamentari di Alternativa.

“È un provvedimento senza senso – concludono -, adottato da un ministro che non ha mosso un dito per aumentare gli spazi nelle scuole e favorire il distanziamento, non ha fatto nulla per migliorare i sistemi di ventilazione delle aule.

In sostanza Bianchi, salvo pontificare contro i banchi a rotelle e la presunta incapacità di chi lo ha preceduto, non ha fatto ciò che era in suo potere per consentire agli studenti una fruizione piena delle proprie scuole in sicurezza, dimostrando la sua di incapacità e l’indifferenza verso le sofferenze psicologiche e le conseguenze penalizzanti in termini di apprendimento e di abbandono scolastico che la Dad ha già comportato in passato”.