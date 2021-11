Covid. Astrazeneca chiude i primi nove mesi con 25,4 mln di ricavi. +32% su 2020

- Advertisement -

AgenPress – Astrazeneca ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi per 25,4 miliardi di dollari, in crescita del 32% sullo stesso periodo del 2020, di cui 9,87 miliardi (+50%) nel terzo trimestre.

Il vaccino per il Covid, si legge nella nota sui risultati, ha contribuito per 2,22 miliardi ai ricavi primi nove mesi, di cui 1,05 miliardi nel terzo trimestre. L’utile netto del periodo è sceso a 461 milioni di euro, dai 2,14 miliardi di un anno fa, con un utile per azione di 0,33 dollari, in calo dell’80%.

L’utile per azione ‘core’ è invece salito del 22% a 3,59 dollari. Confermata la guidance 2021 di un utile core tra i 5,05 e i 5,40 dollari. “Il nostro portafoglio di farmaci e l’esposizione geografica diversificata offre una robusta piattaforma per una crescita sostenibile di lungo termine. Dopo gli investimenti accelerati nei prossimi lanci che seguono un positivo flusso di dati ci aspettiamo un solido finale d’anno con la nostra guidance sugli utili che resta invariata”, ha dichiarato il ceo Pascal Soriot.