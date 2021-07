Covid. Centinaia di studenti bloccati all’estero. Sono tutti in isolamento

- Advertisement -

AgenPress – Una vacanza studio messa in palio dall’Inps in collaborazione con Accademia Britannica ha costretto 300 ragazzi a restare bloccati negli Emirati Arabi. Dopo i primi 11 casi di positività, il numero di contagiati è vertiginosamente salito a 200 a seguito del risultato del doppio tampone. I giovani, assistiti da una task force di medici e paramedici e monitorati dal Consolato italiano, sarebbero dovuti rientrare in patria mercoledì 14 luglio. Non ci sarebbero comunque condizioni di particolare gravità per nessuno di loro.

Situazione analoga per 120 persone bloccate a Malta, in quarantena obbligatoria presso un Covid hotel. I genitori hanno denunciato l’assenza di “un’adeguata assistenza sanitaria”. Il caso è arrivato fino in Parlamento, dove la senatrice di Italia viva Laura Garavini ha indetto un’interrogazione urgente al ministro degli Esteri Di Maio perché si attivi per risolvere la situazione.

Il rientro dal loro viaggio per festeggiare la fine del liceo era previsto martedì 13 luglio. Invece, una quindicina di studenti veneziani ha deciso di auto isolarsi nell’isola di Ios quando un loro compagno ha iniziato ad accusare i sintomi del Covid. Dopo essersi sottoposti a tampone, cinque di loro sono risultati positivi. Le condizioni di tutti sono buone ma al momento non sanno quando potranno rientrare in patria.