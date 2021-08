Covid. Fassina (Leu), i patrioti si vaccinano. Vaccino obbligatorio per insegnanti, diano il buon esempio

- Advertisement -



AgenPress – “I patrioti si vaccinano. Mi colpisce che chi si auto definisce ogni giorno patriota, per opportunismo elettorale, faccia sponda a no vax e no green pass. Sono i devastanti effetti etici e culturali, a destra e a sinistra, di decenni di egemonia liberista: la persona è diventata individuo sovrano assoluto nella dimensione economica e sociale. È un’aberrazione antropologica”.

Così, Stefano Fassina, deputato LeU, nel corso di Omnibus su La7. “La persona – dice – è tale in quanto parte costitutiva della sua comunità: i diritti e le libertà di ciascuno e ciascuna trovano limiti insuperabili nei diritti e nelle libertà dell’altro e dell’altra. È deprimente leggere le posizioni no green pass di autorevoli intellettuali di impianto culturale non liberista, come Massimo Cacciari e Giorgio Agamben. La scuola è un bene primario, un servizio pubblico essenziale: chi insegna ha la responsabilità di vaccinarsi connessa inscindibilmente alla sua missione educativa. Con la vaccinazione obbligatoria per entrare nella comunità classe gli e le insegnanti danno un esempio decisivo per affrontare l’emergenza educativa”.