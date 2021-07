Covid. In 24 ore 868 morti, 34.339 positivi in Brasile. 140 morti, 7524 positivi in Tunisia

- Advertisement -

Agenpress – Nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi così il Paese con il maggior numero di decessi al mondo legati al coronavirus. Lo riporta il Guradian. Dall’inizio della pandemia il Brasile ha segnato 19.342.448 infezioni, incluse 541.266 vittime.

La Tunisia, invece, registra 140 decessi e registrati 7524 nuovi casi su 24.726 test eseguiti, con un tasso di positività del 30,43%. Gli ospedali pubblici del Paese in estrema difficoltà per l’alto numero di pazienti ricoverati, lamentano la carenza di ossigeno per le cure. Attualmente i ricoverati infatti sono 4.915, di cui 659 in rianimazione e 163 in respirazione assistita. Manca anche il sangue, poiché con il covid le donazioni sono diminuite.

Il centro nazionale per le trasfusioni ha lanciato un appello a donare il sangue ai cittadini. Finora la Tunisia ha registrato 540.798 infezioni e 17.354 morti per covid. La campagna di vaccinazione nazionale, cominciata il 13 marzo scorso, nonostante gli sforzi annunciati dalle autorità, procede a rilento: hanno ricevuto una dose 2.304.472 persone e 755.428 entrambe le dosi, su circa 12 milioni di abitanti. Un incremento nelle somministrazioni dovrebbe aversi nei prossimi giorni, ha assicurato il ministero, anche per via di numerose donazioni di dosi ricevute da Paesi amici.