Covid. Oms, “l’Europa è l’unica regione al mondo in cui salgono i decessi, +5% nella scorsa settimana

- Advertisement -

AgenPress – I decessi legati al Covid-19 in Europa sono saliti del 5% la scorsa settimana, rendendo l’Europa l’unica regione al mondo in cui la mortalità per coronavirus è aumentata.

Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo che i casi confermati a livello mondiale sono aumentati del 6%, spinti dagli aumenti registrati nelle Americhe, in Europa e in Asia.

- Advertisement -

Sono oltre 3,3 milioni le nuove infezioni registrate, 2,1 milioni delle quali in Europa. Secondo l’Oms i contagi sono in calo da luglio in Africa, Medioriente e Sudest asiatico. All’interno dell’Europa, secondo quanto riferisce l’Oms, i contagi più alti sono stati registrati in Russia, Germania e Regno Unito, mentre i decessi sono saliti del 67% in Norvegia e del 38% in Slovacchia.

Nel suo report settimanale, l’Oms afferma che la scorsa settimana i dati relativi ai morti con Covid-19 in tutte le regioni tranne che in Europa sono rimasti stabili o sono calati, raggiungendo in totale nel mondo 50mila decessi. È la settima settimana consecutiva che i contagi da Covid-19 continuano a salire nei 61 Paesi che l’Oms conteggia nella regione europea, che copre anche la Russia.

Mentre il 60% delle persone in Europa occidentale sono totalmente immunizzate contro il coronavirus, solo circa la metà è vaccinata contro il Covid-19 nella zona orientale del continente, dove le autorità lottano per superare uno scetticismo generalizzato nei confronti del vaccino.

- Advertisement -