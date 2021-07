Covid. Onu, nel 2020 è aumentato il numero di persone che soffre la fame

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – La pandemia di Covid ha causato un aumento stimato del 18% del numero di persone che soffrono la fame nel mondo, il maggiore in decenni, provocando una massiccia battuta d’arresto negli sforzi per garantire a tutti l’accesso al cibo.

Lo denuncia un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato congiuntamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), il Fondo di emergenza per l’infanzia delle Nazioni Unite (Unicef), il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) e il World Food Organizzazione della Sanità (Oms).

Il rapporto segnala come questo peggioramento comprometta più che mai l’obiettivo di sradicare la fame entro il 2030.

Le “flessioni economiche come conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 in tutto il mondo hanno contribuito a uno dei maggiori aumenti della fame nel mondo da decenni”, afferma il rapporto annuale sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione compilato da diverse agenzie delle Nazioni Unite. Sebbene non sia ancora possibile determinare l’impatto completo della pandemia, il rapporto stima che circa 118 milioni di persone in più hanno affrontato la fame nel 2020 rispetto al 2019, con un aumento del 18%. L’aumento dell’insicurezza alimentare moderata o grave è stato pari ai cinque anni precedenti messi insieme. “Quasi una persona su tre nel mondo (2,37 miliardi) non ha avuto accesso a un’alimentazione adeguata nel 2020, un aumento di quasi 320 milioni di persone in un solo anno”, afferma il rapporto. Una persona su 10 era denutrita.