Covid. Salvini, obbligo tamponi ai vaccinati? Vuol dire che c’è qualcosa che non funziona

AgenPress – “Aver chiesto un sacrificio a 50 milioni di italiani che hanno fatto 1-2 o 3 dosi di vaccino e poi pensare di obbligarli al tampone per vivere, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull’ipotesi di tamponi per i vaccinati in alcuni casi, a margine della riunione con i suoi ministri in corso a Roma. “Le misure che Draghi proporrà le valuteremo quando le proporrà”, ha aggiunto specificando che “ora la mia emergenza è il taglio tasse e aiutare la gente sul caro bollette”.

