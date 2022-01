Cremlino. Putin incontra 16 imprese italiane on line. Gas russo a “prezzi molto più bassi di quelli di mercato”

- Advertisement -

AgenPress – Sedici rappresentanti di grandi imprese italiane parteciperanno oggi all’incontro online con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, specificando che tre i rappresentanti di gruppi industriali italiani che hanno rinunciato ad essere presenti. 16 saranno invece i partecipanti. Il portavoce non ha detto quali imprese saranno rappresentate. “Non voglio nominarle – ha affermato Peskov – visto che stanno circolando fake news e qualcuno sta facendo pressioni su qualcun altro”.

La Russia considera l’Italia come “uno dei suoi principali partner economici”, ha detto il presidente Vladimir Putin, che oggi incontra online una delegazione di grandi gruppi industriali italiani. La Russia, ha aggiunto il presidente, è “un affidabile fornitore di risorse energetiche ai consumatori italiani”.

Parlando all’incontro con gli imprenditori italiani, Putin ha sottolineato che l’Italia è il terzo Paese europeo per interscambio commerciale con la Russia. Durante il periodo della pandemia, ha aggiunto, la situazione non ha permesso di realizzare nuovi progetti e iniziative, ma “possiamo dire con soddisfazione che i nostri Paesi sono riusciti a mantenere la cooperazione economica ad un livello piuttosto alto”.

Le compagnie energetiche italiane stanno ricevendo gas russo a “prezzi molto più bassi di quelli di mercato” grazie ai contratti a lunga scadenza con Gazprom, ha aggiunto.

I prezzi di mercato, sulla base di contratti spot, sono invece “significativamente aumentati per la stagione invernale e la carenza di offerta”.

Putin ha detto che Mosca competerà con Roma per il diritto di ospitare l’Expo 2030.

“La capitale russa, Mosca, ha presentato la sua candidatura per ospitare l’Expo 2030. Sappiamo, naturalmente, che anche Roma è una città candidata”, ha detto mercoledì Putin in un incontro con i rappresentanti delle principali aziende italiane. Ha ricordato che l’Italia ha già organizzato tali eventi. “Il nostro Paese non l’ha mai fatto, anche se vi partecipa da 170 anni ed è stato rappresentato alla prima Expo di Londra nel 1851”, ha osservato Putin.

La Russia è stato il primo Paese a presentare domanda formale ad aprile per ospitare Expo 2030, proponendo Mosca come location per l’evento. A giugno, è stato riferito che anche la sudcoreana Busan ha presentato domanda. Il 7 ottobre l’Italia ha nominato Roma. Anche l’Ucraina ha presentato domanda per ospitare Expo 2030.

“Gli investimenti delle imprese italiane nell’economia russa sono pari a circa 5 miliardi di dollari, mentre quelli russi in Italia sono stimati a circa 3 miliardi di dollari”.

Putin ha aggiunto che la piattaforma italo-russa per gli investimenti che deve finanziare i più importanti progetti congiunti, costituita con la partecipazione del Fondo russo per gli investimenti diretti, sta operando in modo “molto efficiente”.