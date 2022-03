Davide Martello, musicista tedesco di origine siciliana, accoglie i profughi suonando il pianoforte

- Advertisement -

AgenPress – Promuovere la pace con la musica del suo pianoforte per portare un po’ di serenità a chi fugge dalla guerra. Il pianista tedesco di origini siciliane, Davide Martello, 40 anni, è andato al confine tra Germania e Polonia trainando il suo pianoforte su un rimorchio a due ruote per accogliere i rifugiati ucraini con la musica.

Il video con la sua esibizione sta facendo il giro del web e in uno di questi una profuga si avvicina al pianista mettendosi al pianoforte per suonare ‘We are the champion’ dei Queen.

Nel 2014 andò a Istanbul e con il suo pianoforte incantò Gezi Park, la sera prima dello sgombero voluto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Centinaia di persone, poliziotti compresi, si fermarono ad ascoltare le note suonate dal pianista: ‘Imagine’ e ‘Let it be’, ma anche ‘Bella Ciao’.

Il musicista suonò per 12 ore di fila, fin quando la polizia non portò via il suo piano e lui divenne l’eroe di piazza Taksim. Si ripeté durante gli attentati di Parigi del 2015 portando il suo pianoforte in uno dei luoghi simbolo della tragedia: il teatro Bataclan dove suonò ‘Imagine’ di John Lennon.