Ddl spettacolo: Sottosegretario Borgonzoni, “Giornata storica. Sempre maggiori tutele per i lavoratori del settore”

AgenPress. «Oggi è una giornata storica per i lavoratori dello spettacolo e per l’Italia. Il voto in Aula sancisce finalmente diritti fino ad ora negati a chi vive di cultura e a chi racconta attraverso l’arte il nostro Paese.

Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per l’impegno profuso. Sono certa che questo sarà solo il primo passo verso sempre maggiori tutele per tutti i professionisti del settore».

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni al termine delle votazioni alla Camera dei Deputati.