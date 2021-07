Ddl Zan. Letta replica Salvini, sei inaffidabile. Non discuto con chi ha due facce

- Advertisement -

AgenPress – “Il Pd prosegue per la sua strada, di disegno di legge Zan si parla in Parlamento”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta a Montalcino (Siena) ha risposto a distanza al leader della Lega, Matteo Salvini che questa mattina gli aveva proposto un incontro per una “mediazione” sul provvedimento, “prima che il testo arrivi in aula”.

“Con chi ha 2 facce semplicemente non ci discuto. non è immaginabile che sul tema dei diritti il nostro interlocutore sia una persona che nello stesso giorno chiede a noi di trattare e sostiene che sia fatta bene la legge ungherese anti lgbtqi+. Salvini non è l’interlocutore affidabile per una materia come questa. Salvini è lo stesso che sta appoggiando Orban, che sta facendo una vergognosa legislazione contro tutto ciò che è diverso nella sua testa. Ecco perché andremo in Parlamento e discuteremo con chi ha voglia di discutere”.