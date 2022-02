Delegazione russa in Bielorussia per negoziare con Kiev. Zelensky, non in un Paese “da cui non partono i missili”

- Advertisement -

AgenPress – Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia per colloqui con l’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Una delegazione composta da rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa e di altre agenzie, compresa l’amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per colloqui con gli ucraini. Saremo pronti per iniziare questi colloqui a Gomel”.

“Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”, ha replicato il presidente Ucraino Zelensky. “Vogliamo parlare, vogliamo porre fine alla guerra”, ha aggiunto in un discorso video, aggiungendo però che Kiev è pronta ai negoziati con la Russia, ma solo in un Paese “da cui non partono i missili” verso l’Ucraina.

“La Bielorussia non è Lukashenko o Putin. Siate bielorussi, non russi. Fate questa scelta oggi”, ha detto ancora rivolgendosi ai bielorussi nel giorno in cui il paese è chiamato al referendum costituzionale che prevede tra l’altro la fine dell’obbligo di neutralità nucleare.