Di Maio: “Isolare la Russia con sanzioni finanziarie esemplari e supportare in ogni modo possibile il popolo ucraino”

AgenPress. La situazione in Ucraina è drammatica: tra le vittime di questi terribili bombardamenti, sempre di più negli ultimi giorni, ci sono centinaia di civili, e tra questi anche diversi bambini.

Sulle sanzioni alla Russia, l’Italia è per la linea dura: di fronte alle atrocità di questa guerra, scatenata dal governo russo, non può esserci nessun tentennamento. Con i nostri partner Ue e atlantici mostreremo tutta la forza della nostra compattezza.

Serve fermezza contro chi sta provocando la morte di donne e uomini, spargendo il sangue di persone innocenti.

In queste ore concitate, il presidente Zelensky, il suo esercito e i suoi concittadini stanno mettendo in atto una vera e propria “resistenza europea”. Loro sono il fronte del nostro continente contro democrature e dittature. E tutti noi dobbiamo sentirci partecipi del loro dramma.

Questa guerra non l’ha voluta il popolo ucraino e non la vuole neanche il popolo russo, che in molte città con coraggio sta protestando.

Va fermata immediatamente, e c’è solo una via: isolare la Russia con sanzioni finanziarie esemplari e supportare in ogni modo possibile il popolo ucraino.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio.