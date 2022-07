DL Aiuti. Lupi (NCI): Ipotesi Draghi bis non esiste, dopo c’è solo il voto

- Advertisement -

AgenPress. ”Un’ipotesi Draghi bis non esiste”. Lo ha detto il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi. “Se Conte toglie la fiducia al Governo sappia che dopo c’è solo il voto.

E sappia anche che interrompe un lavoro fondamentale per contenere la pesante crisi economica in una situazione internazionale molto difficile e con la pandemia non ancora del tutto alle nostre spalle. Far cadere il governo Draghi in questo momento è un’operazione da irresponsabili.

C’è da completare l’attuazione del Pnrr, c’è da tagliare il cuneo fiscale per far crescere gli stipendi dei lavoratori, c’è da aiutare famiglie e imprese che sono in sofferenza. Se Conte fa cadere il governo tutto questo non sarà possibile.

L’avvocato del popolo dica con chiarezza e in tempi brevi quello che vuol fare perché – conclude Lupi – in politica l’assunzione di responsabilità dinanzi ai cittadini è un fattore fondamentale”.