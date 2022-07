Dl aiuti. Telefonata Draghi-Conte. Nuova riunione del Consiglio nazionale del M5s

- Advertisement -

AgenPress – C’è stata una telefonata fra il leader del M5s Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi. Lo si apprende in ambienti del M5s che ha tenuto oggi una lunga riunione di 5 ore, interrotta nel pomeriggio prima della telefonata con il premier Mario Draghi.

Conte partecipa collegato dalla sede del partito al Consiglio, da cui dovrebbe emergere la linea del M5s in vista del voto di domani in Senato sulla questione di fiducia posta dal governo al dl aiuti. Subito dopo è in programma alla Camera una riunione di deputati e senatori 5s.

Anche se inizialmente sembrava prevalere con forza l’ipotesi di non votare la fiducia al Dl aiuti, mano a mano si è fatta largo una posizione interlocutoria che ha poi portato alla telefonata.