Egitto. Conclusa udienza per Patrick Zaki. Si attende esito. Presenti diplomatici italiani e Usa-Gb

AgenPress – L’udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki si è conclusa, ma al momento non ne è noto l’esito. Lo si è appreso al Cairo.

Su richiesta italiana, diplomatici delle Ambasciate di Italia, Regno Unito e Usa si sono recati in tribunale al Cairo per monitorare l’udienza di Patrick Zaki nell’ambito del meccanismo di osservazione processuale dell’Unione europea. Lo si è appreso nella capitale egiziana dove la rappresentanza diplomatica italiana ha seguito tutte le udienze del caso. Anche oggi, in base alle regole del meccanismo di osservazione processuale dell’Ue, i diplomatici italiani hanno agito in rappresentanza di tutta l’Unione. Già da mesi non è più consentito agli esterni, e quindi anche ai diplomatici, l’accesso al Tribunale per la sicurezza di Stato annesso al carcere di Torah per tutti i casi trattati in quella sede. I funzionari quindi, come di consueto, hanno depositato una comunicazione scritta per segnalare al giudice l’interesse per il caso e la volontà di riprendere ad assistere alle udienze. Con l’occasione i diplomatici hanno potuto parlare con l’avvocatessa di Patrick, Hoda Nasrallah, per ottenere aggiornamenti e con attivisti che lo sostengono.