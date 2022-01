Egitto. Condannati a morte 10 membri dei Fratelli Musulmani per violenze contro le forze di sicurezza

- Advertisement -

AgenPress – Un tribunale del Cairo ha condannato a morte 10 membri dei Fratelli Musulmani per violenze contro le forze di sicurezza. Lo ha reso noto una fonte giudiziaria in Egitto, terzo paese al mondo secondo Amnesty International per numero di esecuzioni eseguite. La confraternita è stata dichiarata “terrorista” nel 2013, dopo un anno di presidenza di uno dei suoi leader, Mohamed Morsi, il cui mandato è stato brutalmente interrotto dall’esercito.

Il mufti della Repubblica, l’unico autorizzato a convalidare le sentenze capitali, deve ora decidere in merito, precisa la fonte. Una nuova udienza si pronuncerà in via definitiva il prossimo 19 giugno.

