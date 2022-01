Egitto. Inaugurato il depuratore più grande al mondo, pari a 90 campi da calcio

- Advertisement -

AgenPress – L’impianto di trattamento delle acque reflue di Bahr al-Baqar, situato nel nord-ovest dell’Egitto, è il più grande al mondo, con una capacità di trattamento di 5 milioni di m3/d e si trova a Bahr El-Baqar, un piccolo centro circa 35 km a sud di Port Said ed è stato inaugurato dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.

L’impianto comprende quattro linee di trattamento delle acque con una capacità di trattamento giornaliera di 1.250.000 metri cubi ciascuna.

Dotato di avanzati sistemi operativi per il pompaggio di acqua grezza, coagulazione, flocculazione, decantazione, filtrazione e disinfezione, l’impianto recupererà le acque reflue che scorrono lungo lo scarico Bahr Al-Baqar. Secondo Arab Contractors Company , triplicherà e ottimizzerà la qualità dell’acqua per l’irrigazione delle colture locali, per bonificare e coltivare circa 400.000 feddan di terreni agricoli a est del Canale di Suez.

Questo progetto fa parte del Programma di sviluppo della penisola del Sinai , un’iniziativa che investe in infrastrutture sostenibili e cerca di migliorare i servizi forniti ai cittadini.

Durante la cerimonia è stato sottolineato che l’impianto produrrà 5,6 milioni di metri cubi d’acqua per irrigazione al giorno (due miliardi all’anno) depurando un omonimo canale di 106 km che inquina la zona e il salmastro lago Manzala. L’acqua verrà impiegata per irrigare 400 mila feddans (ossia 168 mila ettari) di terreni nella finora depressa penisola del Sinai. Una brochure diffusa a margine della cerimonia precisa che il depuratore si estende su una superficie di 650 mila metri quadrati, quindi come 90 campi da calcio, e produrrà 490 mila tonnellate di spurgo secco: un secondo primato planetario attestato da “Guinness World Record ” come sottolineato con un video e il conferimento di certificati durante la cerimonia. Il terzo record riguarda l’impiego di ozono nella depurazione. Il mega impianto è stato costruito da “mani egiziane”, ha detto con dichiarato “orgoglio” il premier Moustafa Madbouly riferendosi implicitamente alla joint-venture composta dal gruppo “Orascom Construction” e “The Arab Contractors”, che ha operato sotto la supervisione delle Forze armate. - Advertisement - l depuratore è stato costruito in 36 mesi con un investimento di 18 miliardi di sterline egiziane (equivalente a 980 milioni di di euro), è stato sottolineato in un video di presentazione proiettato alla presenza anche di due ministri (Irrigazione e Agricoltura).