Energia, Assoutenti: bene risoluzione Ue su embargo gas russo

Consumatori favorevoli a misura e pronti a sacrifici in nome della pace

AgenPress. I consumatori italiani sostengono con decisione la risoluzione approvata dal Parlamento Ue che prevede un embargo immediato per le importazioni di gas dalla Russia.

Lo afferma Assoutenti, che ricorda come la misura sia stata chiesta proprio dalle associazioni dei consumatori a partire dallo scorso 15 marzo.

“Esprimiamo soddisfazione per il primo step dell’Ue verso un embargo del gas proveniente dalla Russia – spiega il presidente Furio Truzzi – L’Europa è pronta a slegarsi dalle forniture di energia russa e i consumatori italiani sono altrettanto pronti a fare sacrifici per evitare che i propri soldi finiscano in mano ai finanziatori della guerra e ad oligarchi che hanno scatenato un conflitto nel cuore dell’Europa”.

“Solo attraverso un embargo del gas sarà possibile colpire in modo efficace le ricchezze della Russia e avviare finalmente un percorso per rendere l’Italia e l’Europa totalmente indipendenti dall’energia straniera” – conclude Truzzi.