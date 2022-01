Energia, Borchia (Lega): anche Bce certifica legame inflazione-politiche clima, Ue scollata da realtà

- Advertisement -

AgenPress. “Le dichiarazioni della Bce sono eloquenti, le responsabilità di Timmermans e della Commissione sul caro-bollette sono innegabili. La Lega denuncia da tempo che la transizione imposta da Bruxelles avrebbe causato inflazione, disoccupazione e squilibri.

Dopo mesi in cui si è cercato di negare correlazioni evidenti, a Francoforte hanno ammesso l’insufficienza delle fonti rinnovabili e le responsabilità di quanto previsto dal pacchetto Fit for 55 nell’impennata dei costi dei prodotti energetici. Ma anziché analizzare quanto non sta funzionando e apportare correttivi, l’indicazione della Bce è di andare avanti a tutti i costi, pensando in maniera contraddittoria a ridurre le emissioni, senza rendersi conto dell’impatto su imprese e famiglie.

L’Italia ha bisogno di un forte miglioramento dell’autonomia energetica, antitetico rispetto alle ossessioni contrarie allo sviluppo del M5s che vorrebbe scimmiottare modelli perdenti in partenza, come quello dell’attuale governo tedesco”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore in commissione ITRE per Identità e Democrazia, commenta l’intervento su clima e sistemi finanziari di Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale.