Energia: Giorgetti, tanti in Governo per tassare extra-profitti

AgenPress. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che è opinione condivisa all’interno del Governo che chi sta registrando extra-profitti per il caro energia debba contribuire alla fiscalità generale per permettere di intervenire nei confronti delle categorie più svantaggiate.

“Bene, ottima notizia, ma non basta. E’ evidente, infatti, che la tempistica per mettere in pratica una misura del genere non è compatibile con la stangata che le famiglie hanno iniziato a pagare da settembre e che a partire da gennaio è diventata stratosferica, pari a 1008 euro su base annua” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Urgono nuovi stanziamenti, da reperire anche con uno scostamento di bilancio, se necessario” conclude Vignola.