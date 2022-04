Erdogan. Zelensky e Putin d’accordo su un loro incontro in Turchia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che sia il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky che l’omologo russo Vladimir Putin guardano positivamente a un possibile incontro in Turchia. “Saremo felici di ospitare questo vertice” ha ribadito il presidente turco, come riporta l’agenzia Anadolu, parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Istanbul.

“Spero che questi sviluppi negativi possano portare a qualcosa di positivo” ha affermato Erdogan in riferimento al possibile incontro tra i due presidenti in Turchia. Il leader turco ha in programma di parlare al telefono oggi pomeriggio con Putin mentre ieri sera ha sentito telefonicamente l’omologo ucraino Zelensky.

