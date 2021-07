Europei. Allarme Oms su feste in Italia: “Contagio in diretta”. Sileri, “casi in aumento a fine luglio”

- Advertisement -

AgenPress – “Suppongo che debba divertirmi guardando il contagio davanti ai miei occhi?”. Con queste parole la responsabile tecnica dell’Oms Maria van Kerkhove ha commentato le immagini che provenivano dall’Italia, dove per tutta la notte sono andati avanti i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale a Euro 2020. Dopo il triplice fischio, infatti, si sono registrati assembramenti in tutte le piazze del Paese, con vie e luoghi pubblici presi d’assalto da gruppi di tifosi anche sprovvisti di mascherina.

“Il Covid non si prende una pausa stasera”, ha scritto van Kerkhove nel post. “La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano e cantano. Devastante”.

Stessa preoccupazione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

“Sono felicissimo per l’obiettivo raggiunto, ma sono anche preoccupato, perché è bellissimo vedere le piazze piene, ma è chiaro che un numero crescente di contagi si osserverà, come è avvenuto in altri paesi europei». Secondo l’esperto, in Italia c’è un «vantaggio» climatico portato dalla stagione calda che però non impedirà “una risalita dei contagi”.

“La variante Delta si diffonderà di più rispetto all’atteso, si pensava che a fine agosto si sarebbe sostituita a quella inglese, ma credo che questo avverrà molto prima: temo il triplo dei contagi di adesso entro la fine del mese”, ha concluso Sileri, sottolineando che “dobbiamo correre con i vaccini”.